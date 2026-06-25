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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Четыре тысячи работников в Удмуртии пользуются электронной трудовой книжкой

10:12, 25 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Четыре тысячи работников в Удмуртии пользуются электронной трудовой книжкой
10:12, 25 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
77
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СФР России по Удмуртии\n#трудовая книжка\n#работа
Источник фото: ИА «Сусанин»
77
0

Все сведения из неё можно узнать на портале Госуслуг.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии четыре тысячи работников выбрали электронную трудовую книжку. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда России по Удмуртии.

Отмечается, что у тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года, трудовая книжка ведётся сразу в электронном виде. Она содержит те же сведения, что и бумажная: информацию о работнике, даты приема, увольнения, перевода на другую должность, приостановления или возобновления трудового договора, причины прекращения трудовых отношений и другие сведения.

Получить всю информацию из электронной книжки можно на портале Госуслуг, а также в клиентской службе Отделения СФР по Удмуртии, МФЦ или у своего работодателя.

Как пояснил управляющий Отделением СФР по Удмуртии Алексей Бельтюков, каждый сотрудник имеет право в любое время перейти на электронную версию, подав работодателю соответствующее заявление. Преимуществом электронной трудовой книжки является надежность и удобство хранения сведений о профессиональной деятельности. Также, в отличие от бумажной, электронную книжку невозможно потерять.

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10:12, 25 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
77
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СФР России по Удмуртии\n#трудовая книжка\n#работа