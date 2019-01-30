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«Венесуэла платит вовремя»: Мадуро вернет долг России и Китаю

12:40, 30 января, 2019
Дарья Снидкова
12:40, 30 января, 2019
Дарья Снидкова
127
0
#Китай\n#власть\n#Венесуэла\n#Россия\n#долги\n#деньги
Фото: Wikimedia Commons
127
0

Также президент надеется на поддержку Москвы и Пекина.

Венесуэла. Выполнить все финансовые обязательства перед Россией и Китаем пообещал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом он рассказал агентству РИА Новости, пишут «Известия».

Мадуро выразил надежду на поддержку Москвы и Пекина в экономическом развитии страны. От КНР президент также ждет увеличения инвестиций в нефтяной сектор республики.

Несмотря на разногласия с США, Мадуро призвал американских бизнесменов продолжать инвестировать в экономику южноамериканской станы.

В России планируют получить от Венесуэлы 100 млн долларов через 2 месяца, общая задолженность составляет 3,15 млрд долларов.

Напомним, в стране назревает экономический и политический кризис. 23 января лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. В это же время Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.

Позицию действующего президента поддержала Россия, Куба, Боливия и Мексика.

«За» Гуайдо вступились США, Канада и другие страны.

12:40, 30 января, 2019
Дарья Снидкова
127
0
#Китай\n#власть\n#Венесуэла\n#Россия\n#долги\n#деньги

 

 

 


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