Свергаемый оппозицией президент Венесуэлы Мадуро разорвал отношения с США

У американских дипломатов есть 72 часа, чтобы покинуть страну.

Венесуэла. Президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США. Глава государства дал американским дипломатам 72 часа, чтобы те покинули страну, пишет РБК.

По мнению главы государства, «империалистическое правительство США» навязало жителям страны идею госпереворота и «установлению марионеточного правительства».

Ранее лидер оппозиции и глава национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющего обязанности президента. Выступая на митинге, он пообещал жителям страны конец узурпации. США, Бразилия, Чили, Парагвай, Боливия, Колумбия, Перу, Аргентина и Канада признали его главой и выразили поддержку.



Мадуро в своей речи отметил, что оппозиция при поддержке американцев попыталась совершить переворот, однако он любой ценой готов защищать суверенитет страны. Президент также призвал армию к «верности, единству и подчинению».

В свою очередь Гуайдо написал в своем «Твиттере»: «Мы суверенная нация и будем продолжать поддерживать дипломатические отношения со всеми странами мира. Мы твердо намерены восстановить конституционный порядок».

В стране продолжаются митинги. Четверо протестующих против Мадуро погибли 23 января.

Ранее сообщалось, что митингующие сожгли памятник бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавеса.