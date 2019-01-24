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Свергаемый оппозицией президент Венесуэлы Мадуро разорвал отношения с США

10:10, 24 января, 2019
Дарья Снидкова
10:10, 24 января, 2019
Дарья Снидкова
118
0
#США\n#оппозиция\n#Венесуэла\n#международные отношения\n#акции протеста
Фото: Википедия
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У американских дипломатов есть 72 часа, чтобы покинуть страну.

Венесуэла. Президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США. Глава государства дал американским дипломатам 72 часа, чтобы те покинули страну, пишет РБК.

По мнению главы государства, «империалистическое правительство США» навязало жителям страны идею госпереворота и «установлению марионеточного правительства».

Ранее лидер оппозиции и глава национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющего обязанности президента. Выступая на митинге, он пообещал жителям страны конец узурпации. США, Бразилия, Чили, Парагвай, Боливия, Колумбия, Перу, Аргентина и Канада признали его главой и выразили поддержку.

Мадуро в своей речи отметил, что оппозиция при поддержке американцев попыталась совершить переворот, однако он любой ценой готов защищать суверенитет страны. Президент также призвал армию к «верности, единству и подчинению».

В свою очередь Гуайдо написал в своем «Твиттере»: «Мы суверенная нация и будем продолжать поддерживать дипломатические отношения со всеми странами мира. Мы твердо намерены восстановить конституционный порядок».
В стране продолжаются митинги. Четверо протестующих против Мадуро погибли 23 января.

Ранее сообщалось, что митингующие сожгли памятник бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавеса.

10:10, 24 января, 2019
Дарья Снидкова
118
0
#США\n#оппозиция\n#Венесуэла\n#международные отношения\n#акции протеста

 

 

 


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