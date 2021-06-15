Новое наименование Минсвязи Удмуртии, раскопки в центре Ижевска и перегруз черноморских курортов: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Короткую рабочую неделю начинаем с традиционной подборки новостей.

Новое имя:

Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики переименовали в министерство цифрового развития региона. Соответствующий указ от 9 июня за подписью главы Удмуртии Александра Бречалова опубликован на сайте главы и правительства республики.

В течение двух месяцев региональному правительству необходимо привести все документы в соответствие.

Напомним, в 2020 году за министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России закрепили сокращенное название Минцифры. Ранее фигурировало наименование Минкомсвязи.

Ищем дом:



Археология: Очаровательный кот Феликс мечтает найти любящих хозяев. Черно-белый красавец воспитан и, конечно, кастрирован.

В центре Ижевска начался новый этап археологических раскопок. Специалистов можно заметить на улице Красной, вблизи лицея №25. Напомним, участок входит в объект культурного наследия "Поселение "Ижевский завод". Археологи надеются увидеть дореволюционную часть города.

Многоженец:

В Индии скончался мужчина, имевший 39 жен и 94 детей. Об этом сообщают "Известия"

Зиона Чана был лидером общины, в которой практикуют многоженство. Секта была основана в 40-х годах прошлого века, сейчас в нее входят около 400 семей.

Семья Зиона была самой многочисленной в мире, на их быт даже приходили смотреть туристы. Как пишет издание со ссылкой на kp.ru, один только ужин большой семьи Чана состоял из 30 куриц, 60 кг картофеля и 100 кг риса.

Мужчине было 74 года. Причиной смерти стала гипертония.

Перегруз:

Черноморское побережье максимально загружено туристами. Об этом "Известиям" рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

В настоящее время спрос на отдых на российском юге кратно превысил предложение из-за ограничения международного сообщения. Юг испытывает дефицит качественных и современных отелей. По словам Догузовой, до 2024 года планируется поддержать создание как минимум 20 тыс. современных номеров для туристов.

Напомним, что в мае рост стоимости проживания в отелях Сочи вырос на 90%.

Поддержка:

В Копенгагене открыли стену Кристиана Эриксена. Об этом пишет Российская Газета