Археологические раскопки начались в центре Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В центре Ижевска начались археологические раскопки. Они охватывают собой площадку за зданием Минздрава между улицами Красной, Карла Маркса и Пастухова.

Как рассказала «Сусанин» археолог, старший научный сотрудник Института истории и культуры народов Приуралья УдГУ Светлана Перевозчикова, до 2000-х годов здесь всё ещё проживали люди. Старые постройки окончательно снесли в 2013 году. Данный участок входит в объект культурного наследия «Поселение "Ижевский завод"».

«Нас сейчас интересует история с 1760 по 1920 годы. То есть сто лет от современного периода — всё, что ниже этой даты, является объектами археологии», — пояснила Светлана Александровна.

Археологи ожидают увидеть дореволюционную часть Ижевска. По историческим данным, заселение этой территории произошло в конце XVIII века. До Октябрьской революции, по данным переписи, здесь находились усадьбы заводчан и мелких лавочников. Более состоятельные жители жили севернее, относительно современной улицы Пастухова. Ранее это был Пуренгов переулок.

«Предположительно, эти дома здесь и стояли до конца ХХ века. В них после революции заселились советские обыватели. И мы хотим увидеть не только части построек времён Советского Союза, но поймать ещё и дореволюционную застройку», — рассказала Светлана Перевозчикова.

За три дня раскопок массовый материал пока охватывает период с 1920-х до 1950-х годов. Самая же «ранняя» монета, обнаруженная в раскопе, датирована 1913 годом.

