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Врач сборной Дании рассказал об инциденте с Эриксеном во время матча Евро-2020

12:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
Врач сборной Дании рассказал об инциденте с Эриксеном во время матча Евро-2020
12:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
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#Дания\n#футбол\n#Чемпионат Европы по футболу
Фото: wikimedia.org
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Футболист потерял сознание.

Копенгаген. Дания. Хавбек сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен потерял сознание во время игры с Финляндией на Чемпионате Европы по футболу. На поле незамедлительно выбежала бригада медиков.
Как сообщает Российская Газета со ссылкой на врача национальной команды Мортена Бозена, игрок лежал на боку и дышал. Врачам удалось нащупать пульс, но вскоре картина резко изменилась и Эриксену понадобился массаж сердца. Перед тем, как его отвезли в больницу, полузащитник пришел в сознание. 
Матч был приостановлен на 1,5 часа. Лишившись лидера, датчане проиграли со счетом 0:1.
12:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
191
0
#Дания\n#футбол\n#Чемпионат Европы по футболу