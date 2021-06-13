Врач сборной Дании рассказал об инциденте с Эриксеном во время матча Евро-2020

Футболист потерял сознание.

Копенгаген. Дания. Хавбек сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен потерял сознание во время игры с Финляндией на Чемпионате Европы по футболу. На поле незамедлительно выбежала бригада медиков.

Как сообщает Российская Газета со ссылкой на врача национальной команды Мортена Бозена, игрок лежал на боку и дышал. Врачам удалось нащупать пульс, но вскоре картина резко изменилась и Эриксену понадобился массаж сердца. Перед тем, как его отвезли в больницу, полузащитник пришел в сознание.

Матч был приостановлен на 1,5 часа. Лишившись лидера, датчане проиграли со счетом 0:1.