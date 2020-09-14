В Минцифре пояснили смену сокращенного названия ведомства

Слово «цифра» должно быть главным в названии.

Москва. Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев пояснил переименование сокращенного названия ведомства. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Минкомсвязи сменило свое название на Минцифру. По словам Шадаева, они решили сделать упор на слово «цифра».

«Это больше акцент на то, что у нас цифровая экономика, цифровые технологии, цифровая трансформация в последнем указе президента», — рассказал руководитель Минцифры.