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Итоги дня: освобождение кошек, фильм про Энвиля Касимова и взрывные работы

18:00, 08 апреля, 2021
Андрей Бирюков
Итоги дня: освобождение кошек, фильм про Энвиля Касимова и взрывные работы
18:00, 08 апреля, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#Энвиль Касимов\n#паводок
Фото: Котокафе "МЯУЛЭНД" / ВКонтакте
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Рассказываем о самых важных новостях четверга.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 78 новых случаев коронавируса.  

 

Кошки на свободе

Кошек из котокафе «Мяулэнд» в Ижевске передали их владельцам. Ранее 12 животных оказались в заточении из-за долгов арендаторов. 

 

Художник и политик

В Ижевске начались съёмки документального фильма об Энвиле Касимове. Средства на него создатели решили собрать с помощью краудфандинговойплатформы. 

 

Вода подступает

Из-за угрозы паводка районы Удмуртии перешли на усиленный режим несения службы. В зоне особого внимания находятся северные районы региона, а также река Нылга.

 

Пошумим

На реках Удмуртии начались взрывные работы. Они проводятся для того, чтобы лёд не создавал заторы во время весеннего паводка. Всего работы пройдут в пяти районах республики.

18:00, 08 апреля, 2021
Андрей Бирюков
117
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Энвиль Касимов\n#паводок