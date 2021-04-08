Итоги дня: освобождение кошек, фильм про Энвиля Касимова и взрывные работы

Рассказываем о самых важных новостях четверга.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 78 новых случаев коронавируса.

Кошки на свободе

Кошек из котокафе «Мяулэнд» в Ижевске передали их владельцам. Ранее 12 животных оказались в заточении из-за долгов арендаторов.

Художник и политик

В Ижевске начались съёмки документального фильма об Энвиле Касимове. Средства на него создатели решили собрать с помощью краудфандинговойплатформы.

Вода подступает

Из-за угрозы паводка районы Удмуртии перешли на усиленный режим несения службы. В зоне особого внимания находятся северные районы региона, а также река Нылга.

Пошумим

На реках Удмуртии начались взрывные работы. Они проводятся для того, чтобы лёд не создавал заторы во время весеннего паводка. Всего работы пройдут в пяти районах республики.