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Кошек из котокафе в Ижевске передали владельцам

13:40, 08 апреля, 2021
Андрей Бирюков
Кошек из котокафе в Ижевске передали владельцам
13:40, 08 апреля, 2021
Андрей Бирюков
598
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#кошки
Фото: Олег Бекмеметьев / ВКонтакте
598
0

Ранее владельцам заведения выставили долг в размере 2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Кошек из котокафе «Мяулэнд» в Ижевске передали владельцам. Об этом сообщил мэр города Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Администрация города также добавила, что животных передали при участии сотрудников полиции и специалистов Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики.

Напомним, 12 кошек оказались в заточении после того, как владелец помещения, где расположено кафе, выставил арендаторам долг в размере 2 млн рублей. Тогда владельцы заведения говорили, что не знают, за что такой долг. В то же время зоозащитники утверждали, что за кошками нет должного ухода и просили мэра города, а также главу республики вмешаться в ситуацию. 

Позже власти Ижевска всё же заверили, что за животными ежедневно ухаживают и их проверяют ветеринары.

 

13:40, 08 апреля, 2021
Андрей Бирюков
598
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#кошки