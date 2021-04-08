Кошек из котокафе в Ижевске передали владельцам

Ранее владельцам заведения выставили долг в размере 2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Кошек из котокафе «Мяулэнд» в Ижевске передали владельцам. Об этом сообщил мэр города Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Администрация города также добавила, что животных передали при участии сотрудников полиции и специалистов Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики.

Напомним, 12 кошек оказались в заточении после того, как владелец помещения, где расположено кафе, выставил арендаторам долг в размере 2 млн рублей. Тогда владельцы заведения говорили, что не знают, за что такой долг. В то же время зоозащитники утверждали, что за кошками нет должного ухода и просили мэра города, а также главу республики вмешаться в ситуацию.

Позже власти Ижевска всё же заверили, что за животными ежедневно ухаживают и их проверяют ветеринары.