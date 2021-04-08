В Удмуртии начали взрывать лед на реках

Это делают для снижения рисков образования ледовых заторов.

Сюмси. Удмуртия. В Сюмсинском районе начали взрывать лед на реках для предупреждения заторов льда в период весеннего паводка. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

Мероприятие проводится для защиты низководных мостов и организации безаварийного пропуска паводковых вод.

Взрывные работы будут проводить в пяти районах Удмуртии:

- Балезинский район, река Чепца;

- Сюмсинский район, реки Кильмезь и Вала;

- Селтинский район, река Кильмезь;

- Кезский район, реки Пызеп и Лып;

- Глазовский район, река Чепца.

После проведения плановых взрывных работ на всех заявленных участках рек, взрывники будут находиться в режиме повышенной готовности до полного прохождения паводка в республике. При образовании затора поисково-спасательная служба незамедлительно выедет для его ликвидации.

Напомним, что синоптики дали неблагоприятный прогноз на весенний паводок в Удмуртии.