В Удмуртии начали взрывать лед на реках

Это делают для снижения рисков образования ледовых заторов.
Сюмси. Удмуртия. В Сюмсинском районе начали взрывать лед на реках для предупреждения заторов льда в период весеннего паводка. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.
Мероприятие проводится для защиты низководных мостов и организации безаварийного пропуска паводковых вод.
Взрывные работы будут проводить в пяти районах Удмуртии:
- Балезинский район, река Чепца;
- Сюмсинский район, реки Кильмезь и Вала;
- Селтинский район, река Кильмезь;
- Кезский район, реки Пызеп и Лып;
- Глазовский район, река Чепца.
После проведения плановых взрывных работ на всех заявленных участках рек, взрывники будут находиться в режиме повышенной готовности до полного прохождения паводка в республике. При образовании затора поисково-спасательная служба незамедлительно выедет для его ликвидации.
Напомним, что синоптики дали неблагоприятный прогноз на весенний паводок в Удмуртии.