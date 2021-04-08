Районы Удмуртии перешли на усиленный режим работы из-за паводка

С 3 апреля вода в реках начала активно подниматься.

Ижевск. Удмуртия. С 8 апреля из-за угрозы паводка вводится усиленный режим несения службы сил и средств муниципалитетов Удмуртии. Об этом сообщил глава правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов.

По его словам, сейчас в зоне особого внимания находятся северные районы региона, а также река Нылга, протекающая по Якшур-Бодьинскому и Увинскому районам. В ближайшее время будет организована работа оперативных групп и дежурство в выходные.

«Главы районов должны обеспечить подготовку ливневой канализации, оборудование водоотводных канав, расчистку существующих дорожных водоотводных сооружений», — отмечает Семёнов.

Напомним, что по данным Удмуртского ЦГМС, с 3 апреля вода в реках начала активно подниматься. С 9 по 11 апреля в Удмуртии прогнозируют продолжительные дожди и потепление до +15 градусов Цельсия. Кроме того, фиксируется повышение воды на реках средней и южной частей Удмуртии — до 70-225 см. По прогнозам, водность рек может стать выше прогнозируемых значений к 18 апреля. Глубина промерзания почвы при этом варьируется от 57 до 120 см.

Также отметим, что гидротехнические сооружения Удмуртии по результатам проверок республиканского Минпирироды готовы к наступлению паводка.