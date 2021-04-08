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Еще 75 жителей Удмуртии вылечились от коронавируса

09:20, 08 апреля, 2021
Анна Торхова
Еще 75 жителей Удмуртии вылечились от коронавируса
09:20, 08 апреля, 2021
Анна Торхова
193
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
193
0

На четверг выявили 78 новых случаев.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 78 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Ковид подтвердился у 35 жителей Ижевска, 12 жителей Глазова, 5 жителей Шарканского района, 5 жителей Воткинска, 4 жителей Сарапульского района, 4 жителей Завьяловского района, 3 жителей Глазовского района, по два положительных теста оказались в Алнашском, Балезинском, Дебесском районах, по одному случаю заражения в Вавожском, Воткинском, Игринском и Камбарском районах.

75 человек выписали.

Прививки поставили 53 337 человек, второй компонент получили 38 863 жителя.

 

09:20, 08 апреля, 2021
Анна Торхова
193
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус