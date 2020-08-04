Итоги дня: падение пассажиропотока в аэропорту Ижевска, стоимость набора первоклассника и навигатор на удмуртском

Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро вторника, 4 августа, в Удмуртии скончались четверо пациентов с подтвержденным коронавирусом. За минувшие сутки в республике зарегистрировали еще 21 случай заражения Covid-19, врачи выписали 43 выздоровевших пациентов.

Падение:

Пассажиропоток в аэропорту Ижевска с начала года снизился в 3,5 раза. Если в январе этого года воздушная гавань приняла и отправила 29 312 пассажиров, то в июне – 8 155. В апреле и мае цифры были еще ниже.

Набор подорожал:

В Удмуртии подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в первый класс. По сравнению с прошлым годом, цифры выросли. Стоимость всей школьной корзины, по расчетам Удмуртстата, составила 12 500 рублей.

Свое, родное:

Активисты из Удмуртии перевели «Яндекс-навигатор» на удмуртский язык. К стандартному набору озвучек разработчики добавили удмуртские голоса — женский и мужской.