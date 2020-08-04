Пассажиропоток в аэропорту Ижевска с начала года снизился в 3,5 раза

По данным Росавиации, в июне воздушная гавань столицы Удмуртии приняла 8,1 тыс. пассажиров.

Ижевск. Удмуртия. В июне по сравнению с началом года пассажиропоток в аэропорту Ижевска снизился в 3,5 раза. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росавиации.

Если в докоронавирусном январе этого года воздушная гавань столицы Удмуртской Республики приняла и отправила 29 312 пассажиров, то в июне – 8 155. В период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, количество пассажиров было еще меньше. В апреле – 1 600, в мае – 2 194.

Сложившаяся ситуация характерна для всей России. В январе объем перевозок через аэропорты России составил 15 396 933 человека, апреле - 1 470 016 человек, мае - 1 893 564 человека, июне - 5 659 475 человек.