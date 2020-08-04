По сравнению с прошлым годом, цифры выросли.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в первый класс. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия» со ссылкой на данные Удмуртстата.

По сравнению с прошлым годом, цифры значительно выросли.

Так, средняя стоимость минимального комплекта одежды и обуви для мальчика – брюки, сорочка с длинным рукавом и полуботинки – составила 4 700 рублей. Комплект для девочки – юбка, блузка с длинным рукавом и туфли – обойдется чуть дороже: 5 200 рублей.

Еще 4 000 будет стоить спортивная форма. Минимум 400 рублей придется потратить на письменные принадлежности.

Стоимость всей школьной корзины, по расчетам Удмуртстата, составила 12 500 рублей.