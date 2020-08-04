Четверо пациентов с коронавирусом скончались в Удмуртии

За сутки врачи выписали 43 выздоровевших пациентов.

Ижевск. Удмуртия. Четверо пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

В числе скончавшихся – двое мужчин (71 год и 54 года) и две женщины (83 года и 66 лет).

По данным на утро вторника, 4 августа, в Удмуртии зарегистрировали еще 21 случай заражения Covid-19. Диагноз подтвердился у 11 жителей Ижевска, 3 жителей Можги, 2 жителей Можгинского района, по одному случаю зарегистрировано в Воткинске, Завьяловском, Дебесском, Кезском, Якшур-Бодьинском районах.

За сутки врачи выписали 43 выздоровевших пациентов.

Всего в республике зарегистрировали уже 2 463 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 2 021 человек выздоровел, 51 пациент скончался. В настоящее время 313 заболевший находится в удовлетворительном состоянии, 61 – в состоянии средней степени тяжести, 17 – в тяжелом состоянии.