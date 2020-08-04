Приложение уже доступно для скачивания.

Ижевск. Удмуртия. Активисты из Удмуртии перевели «Яндекс-навигатор» на удмуртский язык. Об этом сообщается на сайте республиканского «Дома дружбы народов».



К стандартному набору озвучек разработчики добавили удмуртские голоса — женский и мужской. Всего в приложении доступно 4 версии голоса. Изменить и подключить нужный вариант можно в настройках.



Ссылка на скачивание национального навигатора доступна в Телеграм-канале.



Напомним, что запустить удмуртское приложение активисты планировали к июню, но из-за пандемии работа над новым проектом приостановилась.



