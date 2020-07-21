Итоги дня: место для новой стелы в Ижевске, налоги за первое полугодие и прогноз погоды

Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Еще двое пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Удмуртии. За сутки в республике выявили 31 новый случай заражения Covid-19.

Выбрали место:

Жители Ижевска выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести». Памятник появится у Монумента дружбы народов. За этот вариант проголосовал 601 человек.

Налоги:

С января по июнь 2020 года налогоплательщики Удмуртии перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации 85,31 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей. 60,1 млрд рублей поступило в федеральный бюджет, 25,22 млрд рублей – в республиканский бюджет.

О погоде:

В большинстве районов Удмуртии до конца недели синоптики прогнозируют дожди, местами с грозами. По утрам и ночью возможен туман. Днем в республике будет не теплее +20, +25 градусов по Цельсию.