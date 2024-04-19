Скандальное видео с Бали сына пермского чиновника отправило его отца в отставку

Пермь. Пермский край. Вице-премьер правительства Пермского края Алексей Демкин подал заявление об увольнении по собственному желанию из-за скандала, виновником которого стал его сын. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Коммерсантъ.

Видеозапись с сыном Демкина Ильей вызвала общественный резонанс в Перми. Молодой человек заявил на камеру о нежелании возвращаться домой с индонезийского курорта Бали, на котором живет с марта 2022 года.

Подавший в отставку отец «невозвращенца» выразил надежду продолжить свою профессиональную деятельность в родном регионе.

Алексей Демкин окончил Пермский политехнический институт, работал на предприятиях промышленности, неоднократно избирался депутатом Пермской городской думы. В 2021 году стал мэром краевой столицы. С июня 2023 года был вице-премьером правительства края.