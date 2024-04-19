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Скандальное видео с Бали сына пермского чиновника отправило его отца в отставку

11:57, 19 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Скандальное видео с Бали сына пермского чиновника отправило его отца в отставку
11:57, 19 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
288
0
#Пермский край\n#Пермь\n#Индонезия\n#Бали\n#чиновники\n#отставка\n#общество\n#соцсети\n#видео\n#отцы и дети\n#скандал
Фото: vk.com/an_demkin
288
0

В ролике с экзотического курорта Илья Демкин заявил, что не хочет возвращаться на Родину.

Пермь. Пермский край. Вице-премьер правительства Пермского края Алексей Демкин подал заявление об увольнении по собственному желанию из-за скандала, виновником которого стал его сын. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Коммерсантъ.

Видеозапись с сыном Демкина Ильей вызвала общественный резонанс в Перми. Молодой человек заявил на камеру о нежелании возвращаться домой с индонезийского курорта Бали, на котором живет с марта 2022 года.

Подавший в отставку отец «невозвращенца» выразил надежду продолжить свою профессиональную деятельность в родном регионе. 

Алексей Демкин окончил Пермский политехнический институт, работал на предприятиях промышленности, неоднократно избирался депутатом Пермской городской думы. В 2021 году стал мэром краевой столицы. С июня 2023 года был вице-премьером правительства края.

11:57, 19 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
288
0
#Пермский край\n#Пермь\n#Индонезия\n#Бали\n#чиновники\n#отставка\n#общество\n#соцсети\n#видео\n#отцы и дети\n#скандал