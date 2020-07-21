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В Удмуртии скончались двое пациентов с подтвержденным коронавирусом

09:10, 21 июля, 2020
Ксения Чернова
В Удмуртии скончались двое пациентов с подтвержденным коронавирусом
09:10, 21 июля, 2020
Ксения Чернова
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#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: twenty20.com
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44 человек выздоровели, их выписали.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро вторника, 21 июля, скончались еще двое пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев выросло до 42, сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети Вконтакте.

За сутки в республике провели 2 595 анализов на Covid-19, выявлен 31 новый случай заражения. Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 9 жителей Завьяловского района, по два случая зарегистрировано в Якшур-Бодьинском, Увинском и Камбарском районах, по одному случаю — в Глазовском и Балезинском районах. Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 2 142 случая заражения.

44 человек выздоровели, их выписали. Число справившихся с болезнью составляет 1 492 человека.

09:10, 21 июля, 2020
Ксения Чернова
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0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус

 

 

 


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