В Удмуртии скончались двое пациентов с подтвержденным коронавирусом

44 человек выздоровели, их выписали.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро вторника, 21 июля, скончались еще двое пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев выросло до 42, сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети Вконтакте.

За сутки в республике провели 2 595 анализов на Covid-19, выявлен 31 новый случай заражения. Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 9 жителей Завьяловского района, по два случая зарегистрировано в Якшур-Бодьинском, Увинском и Камбарском районах, по одному случаю — в Глазовском и Балезинском районах. Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 2 142 случая заражения.

44 человек выздоровели, их выписали. Число справившихся с болезнью составляет 1 492 человека.