В Удмуртии за полгода собрали более 85 млрд рублей налогов

70% от этой суммы отправили в федеральный бюджет.

Ижевск. Удмуртия. С января по июнь 2020 года налогоплательщики Удмуртии перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации 85,31 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей. Об этом сообщает пресс-служба ФНС по Удмуртской Республике.

Из этой суммы в федеральный бюджет мобилизовано 60,1 млрд рублей (70%), в республиканский — 25,22 млрд рублей (30%).

Сумма поступлений в бюджет Удмуртии сформирована следующими доходами:

10,94 млрд рублей по НДФЛ (43,4%);

7,12 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (28,2%);

2,65 млрд рублей по налогам на имущество (10,5%);

2,48 млрд рублей по акцизам по подакцизным товарам (9,8%);

2,03 млрд рублей по остальным налогам и сборам, в том числе, по специальным налоговым режимам (8,1%).

Основную долю поступлений в бюджет федерации занял налог за пользование природными богатствами — 34,5 млрд рублей (57%), налог на добавочную стоимость — 23,5 млрд рублей (39%).

Объём доходов по страховым взносам на обязательное соцстрахование составил 24,81 млрд рублей за 6 месяцев 2020 года.

Отметим, что за январь-июль 2019 года в Удмуртии собрали более 132 млрд рублей налогов.