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Возмущенная толпа пыталась линчевать напавшего на священника в австралийском Сиднее

17:46, 15 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Возмущенная толпа пыталась линчевать напавшего на священника в австралийском Сиднее
17:46, 15 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Австралия\n#общество\n#религия\n#церковь\n#поножовщина\n#Линч\n#полиция\n#нападение
Фото: pxhere.com
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Около храма собрались сотни желающих расправиться со злоумышленником.

Сидней. Австралия. Прихожане церкви в Сиднее, где злоумышленник ранил ножом священнослужителя, едва не убили нападавшего. Полиции пришлось отбивать его у разъяренных верующих, пишет «Российская газета» со ссылкой на австралийские СМИ.

Нападение произошло в пригороде Сиднея. Мужчина подошел к священнику во время проповеди и нанес ему несколько ударов ножом. Богослужение транслировалось в соцсетях, и происходящее можно было наблюдать в прямом эфире.

Находившиеся в храме люди начали избивать нападавшего. Когда же прибыла полиция, у церкви собрались сотни желающих линчевать преступника. Они бросали в возведенные полицейскими заграждения бутылки и кирпичи. Против сторонников самосуда применили слезоточивый газ. Несколько человек получили травмы. Ранения священника оказались не опасными для жизни.

17:46, 15 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
30
0
#Австралия\n#общество\n#религия\n#церковь\n#поножовщина\n#Линч\n#полиция\n#нападение