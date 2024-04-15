Возмущенная толпа пыталась линчевать напавшего на священника в австралийском Сиднее

Сидней. Австралия. Прихожане церкви в Сиднее, где злоумышленник ранил ножом священнослужителя, едва не убили нападавшего. Полиции пришлось отбивать его у разъяренных верующих, пишет «Российская газета» со ссылкой на австралийские СМИ.

Нападение произошло в пригороде Сиднея. Мужчина подошел к священнику во время проповеди и нанес ему несколько ударов ножом. Богослужение транслировалось в соцсетях, и происходящее можно было наблюдать в прямом эфире.

Находившиеся в храме люди начали избивать нападавшего. Когда же прибыла полиция, у церкви собрались сотни желающих линчевать преступника. Они бросали в возведенные полицейскими заграждения бутылки и кирпичи. Против сторонников самосуда применили слезоточивый газ. Несколько человек получили травмы. Ранения священника оказались не опасными для жизни.