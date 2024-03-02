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Первый в Удмуртии Мемориальный стенд в честь героя СВО открыли в Сюмсинском районе

14:29, 02 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Первый в Удмуртии Мемориальный стенд в честь героя СВО открыли в Сюмсинском районе
14:29, 02 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
832
0
#Удмуртия\n#Сюмси\n#общество\n#память\n#школа\n#военные\n#герои СВО\n#спецоперация\n#СВО
Фото: vk.com/sumsi_adm
832
0

Уроженец деревни Блаж-Юс Евгений Семенихин окончил школу в Васькино.

Васькино. Удмуртия. В Удмуртии появился первый Мемориальный стенд памяти участника спецоперации. Его установили 1 марта в школе деревни Васькино Сюмсинского района.

Как сообщили в районной администрации, Евгений Александрович Семенихин родился в деревне Блаж-Юс, учился в школе соседней деревни Васькино. С детства рос честным, смелым, готовым прийти на помощь товарищу. После прохождения срочной воинской службы стал контрактником, выполнял боевые задачи на Северном Кавказе. Затем участвовал в спецоперации, где героически погиб.

Почтить память Евгения Семенихина в Удмуртию прибыли его боевые товарищи во главе с командиром роты. В открытии Мемориального стенда приняла участие мама героя, родные и близкие, друзья, педагоги и учащиеся школы. Также на мероприятии выступил глава Сюмсинского района Павел Кудрявцев, представители Фонда «Защитники Отечества», ветераны спецоперации, в том числе координатор проекта, заместитель председателя Удмуртского регионального отделения Российского союза сельской молодёжи. 

Установка Мемориальных стендов в честь героев СВО проводится в рамках реализации проекта «Герои села», запущенного Фондом «Защитники Отечества» и Российским союзом сельской молодежи. 

14:29, 02 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
832
0
#Удмуртия\n#Сюмси\n#общество\n#память\n#школа\n#военные\n#герои СВО\n#спецоперация\n#СВО