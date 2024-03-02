Первый в Удмуртии Мемориальный стенд в честь героя СВО открыли в Сюмсинском районе

Васькино. Удмуртия. В Удмуртии появился первый Мемориальный стенд памяти участника спецоперации. Его установили 1 марта в школе деревни Васькино Сюмсинского района.

Как сообщили в районной администрации, Евгений Александрович Семенихин родился в деревне Блаж-Юс, учился в школе соседней деревни Васькино. С детства рос честным, смелым, готовым прийти на помощь товарищу. После прохождения срочной воинской службы стал контрактником, выполнял боевые задачи на Северном Кавказе. Затем участвовал в спецоперации, где героически погиб.

Почтить память Евгения Семенихина в Удмуртию прибыли его боевые товарищи во главе с командиром роты. В открытии Мемориального стенда приняла участие мама героя, родные и близкие, друзья, педагоги и учащиеся школы. Также на мероприятии выступил глава Сюмсинского района Павел Кудрявцев, представители Фонда «Защитники Отечества», ветераны спецоперации, в том числе координатор проекта, заместитель председателя Удмуртского регионального отделения Российского союза сельской молодёжи.

Установка Мемориальных стендов в честь героев СВО проводится в рамках реализации проекта «Герои села», запущенного Фондом «Защитники Отечества» и Российским союзом сельской молодежи.