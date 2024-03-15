Певица Ани Лорак решила стать россиянкой

Москва. Отказаться от украинского гражданства и получить российское намерена эстрадная певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек). Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству источник в окружении артистки, соответствующее заявление она подала еще в феврале 2024 года.

Издание напоминает, что ранее в отношении поп-исполнительницы провели проверку на предмет финансирования ей из своих заработков Вооруженных сил Украины. Нарушений со стороны певицы найдено не было. Сама Ани Лорак заявила, что не занималась и не собирается заниматься подобной деятельностью.