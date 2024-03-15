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Певица Ани Лорак решила стать россиянкой

17:48, 15 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Певица Ани Лорак решила стать россиянкой
17:48, 15 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
95
0
#Россия\n#Украина\n#культура\n#общество\n#музыка\n#эстрада\n#гражданство\n#певцы\n#музыканты
Фото: vk.com/anilorak
95
0

В настоящее время она является гражданкой Украины.

Москва. Отказаться от украинского гражданства и получить российское намерена эстрадная певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек). Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству источник в окружении артистки, соответствующее заявление она подала еще в феврале 2024 года.

Издание напоминает, что ранее в отношении поп-исполнительницы провели проверку на предмет финансирования ей из своих заработков Вооруженных сил Украины. Нарушений со стороны певицы найдено не было. Сама Ани Лорак заявила, что не занималась и не собирается заниматься подобной деятельностью.

17:48, 15 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
95
0
#Россия\n#Украина\n#культура\n#общество\n#музыка\n#эстрада\n#гражданство\n#певцы\n#музыканты