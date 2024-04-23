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В России вновь отменили шествие «Бессмертного полка»

14:13, 23 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В России вновь отменили шествие «Бессмертного полка»
14:13, 23 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
84
0
#общество\n#история\n#память\n#ветераны\n#Великая Отечественная Война\n#патриотизм\n#Бессмертный полк
Фото: kremlin.ru
84
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Последний раз в традиционной форме акцию проходила в 2022 году.

Москва. Массовые шествия «Бессмертного полка» в городах России 9 мая 2024 года проводиться не будут. Об этом заявили в Центральном штабе общественного движения, пишет Коммерсантъ.

Как пояснила сопредседатель штаба «Бессмертного полка» Елена Цунаева, мероприятия в очном формате отменены из соображений безопасности.

Напомним, в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса акцию проводили онлайн. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате. В 2023 году «Бессмертный полк» отмечали, разместив портреты ветеранов Великой Отечественной войны на задних или задних боковых стеклах машин. МВД обещало не штрафовать участников акции.

14:13, 23 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
84
0
#общество\n#история\n#память\n#ветераны\n#Великая Отечественная Война\n#патриотизм\n#Бессмертный полк