В России вновь отменили шествие «Бессмертного полка»

Москва. Массовые шествия «Бессмертного полка» в городах России 9 мая 2024 года проводиться не будут. Об этом заявили в Центральном штабе общественного движения, пишет Коммерсантъ.

Как пояснила сопредседатель штаба «Бессмертного полка» Елена Цунаева, мероприятия в очном формате отменены из соображений безопасности.

Напомним, в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса акцию проводили онлайн. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате. В 2023 году «Бессмертный полк» отмечали, разместив портреты ветеранов Великой Отечественной войны на задних или задних боковых стеклах машин. МВД обещало не штрафовать участников акции.