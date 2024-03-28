Пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» навестил Стивен Сигал

Москва. Американский актер Стивен Сигал посетил Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова в Москве. Там проходят лечение пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба Минздрава России.

Артист пообщался с троими пациентами и поблагодарил их за храбрость и стойкость.

— То, что произошло – ужасная трагедия, которая не должна была произойти. И я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными, — заявил Стивен Сигал.

Также мастер восточных единоборств поблагодарил врачей за их труд. Сигал отметил, что раненые хорошо выглядят и явно идут на поправку.

Руководитель центра имени Пирогова Олег Карпов рассказал артисту о том, какую помощь оказали медики пострадавшим в первые минуты после теракта и позднее. В частности, тяжелое состояние отмечалось у четверых посетителей концерта, один получил огнестрельные ранения живота, правого плеча, крестца и левого бедра. Однако и такие сложные пациенты в скором времени должны выздороветь, пообещал Олег Карпов.

Напомним, по уточненным данным при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта погибли 143 человека. Пострадали 360 граждан (число таких лиц резко возросло в связи с обращениями в больницы тех, кто покинул концертный зал самостоятельно). По горячим следам задержаны 4 террориста, также арестованы предполагаемые пособники боевиков.