В аэропорту Шереметьево женщина заявила о бомбе в рюкзаке

Москва. В аэропорту Шереметьево пассажирка заявила о бомбе в рюкзаке. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на ТГ-канал 112.

Женщина рассказала о бомбе уже на борту самолета, который должен был вылететь в Ереван. Пассажирку сразу задержали и вызвали оперативные службы. Отмечается, что женщина вела себя агрессивно и ходила по салону самолета.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево заявили о штатной ситуации. Меры безопасности были усилены.

UPD: По данным RT, слова о бомбе оказались шуткой. Женщина была недовольна тем, что стюардесса разговаривала по телефону, пока пассажиры поднимались на борт.

Пассажирка бросила фразу: «Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь».