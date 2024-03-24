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В аэропорту Шереметьево женщина заявила о бомбе в рюкзаке

16:36, 24 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В аэропорту Шереметьево женщина заявила о бомбе в рюкзаке
16:36, 24 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Москва\n#аэропорт\n#общество
Фото: unsplash.com (Suhyeon Choi)
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Её задержали прямо в самолёте.

Москва. В аэропорту Шереметьево пассажирка заявила о бомбе в рюкзаке. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на ТГ-канал 112. 

Женщина рассказала о бомбе уже на борту самолета, который должен был вылететь в Ереван. Пассажирку сразу задержали и вызвали оперативные службы. Отмечается, что женщина вела себя агрессивно и ходила по салону самолета.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево заявили о штатной ситуации. Меры безопасности были усилены. 

UPD: По данным RT, слова о бомбе оказались шуткой. Женщина была недовольна тем, что стюардесса разговаривала по телефону, пока пассажиры поднимались на борт. 

Пассажирка бросила фразу: «Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь».

16:36, 24 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
280
0
#Москва\n#аэропорт\n#общество