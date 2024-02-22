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Движение сторонников Фургала признали в России экстремистским

11:06, 22 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Движение сторонников Фургала признали в России экстремистским
11:06, 22 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
81
0
#Хабаровский край\n#Хабаровск\n#губернатор\n#общество\n#убийство\n#покушение\n#суд\n#приговор\n#экстремизм
Фото: kremlin.ru
81
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Решение вынес суд в Хабаровске.

Хабаровск. Хабаровский край. Общественное движение «Я/Мы Сергей Фургал»* признано экстремистской организацией. Решение об этом вынес Хабаровский краевой суд, пишет Коммерсантъ

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры региона, прикрываясь идеей защиты бывшего хабаровского губернатора, движение фактически осуществляет экстремистскую деятельность. Целями организации суд признал изменение основ конституционного строя и смену власти в стране насильственным путем. Сторонники Сергея Фургала призывали к массовым беспорядкам и нападениям на представителей власти, за что их неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности.

Также организацию обвинили в связях с зарубежными центрами, ведущими деструктивную деятельность в России.

Напомним, протесты в Хабаровске начались после того, как 9 июля 2020 года экс-губернатора края Сергея Фургала задержали по обвинению в убийствах и покушениях, совершенных в 2004–2005 годах. Чиновника сняли с должности и этапировали в Москву.

10 февраля 2023 года суд присяжных в Люберецах признал Сергея Фургала виновным в 2 заказных убийствах и покушениях. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Также в отношении экс-губернатора и его предполагаемых сообщников ведется следствие по делу в создании преступного сообщества для хищений банковских кредитов.

* движение признано экстремистским в России.

11:06, 22 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
81
0
#Хабаровский край\n#Хабаровск\n#губернатор\n#общество\n#убийство\n#покушение\n#суд\n#приговор\n#экстремизм