Движение сторонников Фургала признали в России экстремистским

Хабаровск. Хабаровский край. Общественное движение «Я/Мы Сергей Фургал»* признано экстремистской организацией. Решение об этом вынес Хабаровский краевой суд, пишет Коммерсантъ.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры региона, прикрываясь идеей защиты бывшего хабаровского губернатора, движение фактически осуществляет экстремистскую деятельность. Целями организации суд признал изменение основ конституционного строя и смену власти в стране насильственным путем. Сторонники Сергея Фургала призывали к массовым беспорядкам и нападениям на представителей власти, за что их неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности.

Также организацию обвинили в связях с зарубежными центрами, ведущими деструктивную деятельность в России.

Напомним, протесты в Хабаровске начались после того, как 9 июля 2020 года экс-губернатора края Сергея Фургала задержали по обвинению в убийствах и покушениях, совершенных в 2004–2005 годах. Чиновника сняли с должности и этапировали в Москву.

10 февраля 2023 года суд присяжных в Люберецах признал Сергея Фургала виновным в 2 заказных убийствах и покушениях. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Также в отношении экс-губернатора и его предполагаемых сообщников ведется следствие по делу в создании преступного сообщества для хищений банковских кредитов.

* движение признано экстремистским в России.