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Фигуристка из Удмуртии пожертвовала полмиллиона рублей для пострадавших в теракте

17:15, 24 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Фигуристка из Удмуртии пожертвовала полмиллиона рублей для пострадавших в теракте
17:15, 24 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#общество\n#Алина Загитова\n#деньги\n#пострадавшие
Фото: t.me/azagitova_official
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Она отметила, что сейчас людям нужно сплотиться.

Ижевск. Удмуртия. Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова пожертвовала деньги тем, кто пострадал или лишился родственника во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом она рассказала в своём телеграм-канале. 

Девушка присоединилась ко сбору средств для пострадавших и перечислила полмиллиона рублей.

«Если у вас есть возможность помочь — помогайте! Сейчас очень важна сплочённость и поддержка друг друга», — написала спортсменка. 

Напомним, что также сбор средств на помощь пострадавшим открыло Общероссийское движение взаимопомощи #МыВместе. 

17:15, 24 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
149
0
#Удмуртия\n#общество\n#Алина Загитова\n#деньги\n#пострадавшие