Фигуристка из Удмуртии пожертвовала полмиллиона рублей для пострадавших в теракте

Ижевск. Удмуртия. Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова пожертвовала деньги тем, кто пострадал или лишился родственника во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.

Девушка присоединилась ко сбору средств для пострадавших и перечислила полмиллиона рублей.

«Если у вас есть возможность помочь — помогайте! Сейчас очень важна сплочённость и поддержка друг друга», — написала спортсменка.

Напомним, что также сбор средств на помощь пострадавшим открыло Общероссийское движение взаимопомощи #МыВместе.