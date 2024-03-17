По предварительным данным, Владимир Путин лидирует на выборах после обработки 29,87% протоколов

Москва. ЦИК России в своём телеграм-канале публикует предварительные итоги голосования на выборах президента России.

В настоящий момент по всей стране идёт подсчёт голосов избирателей. Чтобы были соблюдены все необходимые меры, в 53 регионах России работают международные наблюдатели и эксперты.

По данным на 21:51 (по Москве) 17 марта, уже обработано 29,87% протоколов УИК.

Больше всего голосов — 87,68% — набирает Владимир Путин. Далее, с 3,95%, следует Николай Харитонов («КПРФ»), чуть меньше жителей России сделали выбор в пользу Владислава Даванкова («Новые люди»), пока он набрал 3,81% голосов. Последнюю строчку рейтинга пока занимает Леонид Слуцкий («ЛДПР») — 3%.

«Это самый ответственный момент — итог большой работы нашего сообщества избирательных комиссий, которым я хочу выразить самую сердечную благодарность и попросить, чтобы этот заключительный этап прошел максимально чисто, честно и достойно нашей работы, наших избирателей. Вместе мы сила — проголосовали за Россию!», — прокомментировала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Предварительные итоги, которые постоянно обновляются, можно наблюдать на сайте ЦИК России.

По данным на 18:00, явка на выборы в России составляла 74,22%.