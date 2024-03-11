Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Миллион тонн молока: роль семьи в общем деле Лонгрид Бульвар «Города Оружейников» Лонгрид Гидравлический прорыв Лонгрид

За оскорбленного Аллой Пугачевой Стаса Михайлова вступились поклонницы

17:56, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
За оскорбленного Аллой Пугачевой Стаса Михайлова вступились поклонницы
17:56, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
244
0
#Россия\n#культура\n#общество\n#СВО\n#эстрада\n#артисты\n#конфликт\n#скандал\n#соцсети\n#поклонники\n#Стас Михайлов\n#Алла Пугачева
Фото: wikipedia.org/Алексей Ермолаев
244
0

Они требуют от певицы извиниться перед своим кумиром.

Москва. От Аллы Пугачевой потребовали публичных извинений перед Стасом Михайловым. За певца вступились поклонницы, пишет Лента.ру со ссылкой на «Абзац».

Издание приводит обращение фан-сообщества звезды. В нем говорится, что Алла Пугачева оскорбила в публичном пространстве народного артиста России, любимца публики и настоящего патриота, поддерживающего страну в нелегкий исторический момент. Фанатки объявили сбор подписей в поддержку своего кумира. Обращение с ними они намерены отправить Алле Пугачевой.

Конфликт между артистами возник после того, как Михайлов раскритиковал отъезд Пугачевой из России после начала СВО. Та в ответ заявила, что «нормальные люди» не собираются возвращаться обратно. Это вызвало возмущение многих общественных активистов.

17:56, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
244
0
#Россия\n#культура\n#общество\n#СВО\n#эстрада\n#артисты\n#конфликт\n#скандал\n#соцсети\n#поклонники\n#Стас Михайлов\n#Алла Пугачева