За оскорбленного Аллой Пугачевой Стаса Михайлова вступились поклонницы

Москва. От Аллы Пугачевой потребовали публичных извинений перед Стасом Михайловым. За певца вступились поклонницы, пишет Лента.ру со ссылкой на «Абзац».

Издание приводит обращение фан-сообщества звезды. В нем говорится, что Алла Пугачева оскорбила в публичном пространстве народного артиста России, любимца публики и настоящего патриота, поддерживающего страну в нелегкий исторический момент. Фанатки объявили сбор подписей в поддержку своего кумира. Обращение с ними они намерены отправить Алле Пугачевой.

Конфликт между артистами возник после того, как Михайлов раскритиковал отъезд Пугачевой из России после начала СВО. Та в ответ заявила, что «нормальные люди» не собираются возвращаться обратно. Это вызвало возмущение многих общественных активистов.