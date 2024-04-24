Татьяна и Сергей Никитины открестились от обвинений в финансировании ВСУ

Москва. Известные в СССР и на постсоветском пространстве авторы и исполнители бардовской песни Татьяна и Сергей Никитины опровергли информацию о том, что они собирают средства для украинской армии. Слухи об этом на своем официальном сайте музыканты назвали клеветой, пишет Газета.ру.

Также артисты заявили, что не участвуют в фестивале «Возраст счастья», который должен пройти в мае в Черногории. Сборы от мероприятия организаторы собираются перечислить ВСУ. Никитины направили письмо с просьбой исключить их имена с афиш фестиваля.

«Мы за свою жизнь не накопили больших денег, но заработали уважение многих соотечественников и репутацию не худших граждан России. И этим мы реально дорожим», — говорится в заявлении бардовского дуэта.

Также Никитины объяснили, что их сын проживает в США с 1990 года, к него там семья, и они бывают у них в гостях, но переезжать в Америку не собираются.

Ранее в интернете появились сообщения о том, что Сергей и Татьяна Никитины после начала СВО перебрались в США, также их обвинили в сборе средств для ВСУ. После этого российская поэтесса Юнна Мориц запретила Никитиным петь песни на свои стихи. Среди них – такие известные произведения из репертуара дуэта, как «Большой секрет», «Ёжик резиновый», «На этом береге туманном» и ряд других.