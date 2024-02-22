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В спецоперации на Украине приняли участие более 27 тысяч казаков

17:46, 22 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В спецоперации на Украине приняли участие более 27 тысяч казаков
17:46, 22 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
64
0
#Россия\n#Украина\n#военные\n#патриотизм\n#общество\n#казаки\n#спецоперация\n#СВО
Фото: vsko.ru
64
0

Казачьи отряды участвовали в освобождении Лисичанска, Артемовска и других городов Донбасса.

Москва. В боях против ВСУ приняли участие более 27 тыс. российских казаков. Об этом в преддверии Дня защитника Отечества сообщает в своем Telegram-канале портал «Российское казачество».

По данным ресурса, казачьи подразделения участвовали в боях за Артемовск, освобождении Лисичанска, Золотого и Камышевахи, штурме Красного Лимана, удержании Кинбурнской косы и других операциях в рамках СВО.

Напомним, как уже сообщалось, только в Серебрянском лесничестве ЛНР в конце января казаки уничтожили больше двух рот украинских националистов.

17:46, 22 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
64
0
#Россия\n#Украина\n#военные\n#патриотизм\n#общество\n#казаки\n#спецоперация\n#СВО