Москва. В боях против ВСУ приняли участие более 27 тыс. российских казаков. Об этом в преддверии Дня защитника Отечества сообщает в своем Telegram-канале портал «Российское казачество».

По данным ресурса, казачьи подразделения участвовали в боях за Артемовск, освобождении Лисичанска, Золотого и Камышевахи, штурме Красного Лимана, удержании Кинбурнской косы и других операциях в рамках СВО.

Напомним, как уже сообщалось, только в Серебрянском лесничестве ЛНР в конце января казаки уничтожили больше двух рот украинских националистов.