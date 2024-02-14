Вашингтон. США. Большинством в 1 голос Палата представителей США одобрила резолюцию об импичменте министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, свидетельствуют данные голосования. Как пишет «Интерфакс», проект поддержали 214 конгрессменов, против выступили 213.

На минувшей неделе документ не прошел в связи с отсутствием по болезни одного из законодателей, выдвинутого Республиканской партией. Впрочем, американские политологи уверены, что на следующем этапе, в Сенате, где большинство за демократами, резолюцию заблокируют.

В вину министру ставят критическую ситуацию на границе с Мексикой, которую сплошным потоком пересекают нелегальные мигранты. Получив американское гражданство, латиноамериканцы голосуют на выборах за Демократическую партию, почему та и не чинит препятствий нашествию нелегалов. Потомственные жители США этим недовольны, и республиканцы пытаются отстоять их интересы.

В результате страдает, как ни странно, Украина, помощь которой стала заложником трений между двумя главными американскими партиями в Конгрессе. Так, в декабре 2023 года республиканцы провалили голосование по законопроекту о выделении Киеву более 60 млрд долларов. После этого законодатели ушли на рождественские каникулы и вернулись к вопросу лишь 13 февраля. Документ о финансировании Украины и других сателлитов получил одобрение в Сенате, но ему предстоит еще пройти Палату представителей, что маловероятно с учетом наличия там республиканского большинства.