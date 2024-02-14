Российский фантаст Ник Перумов заявил о желании покинуть США

Чапел-Хилл. США. Живущий в США российский писатель-фантаст Ник Перумов мечтает вернуться на родину. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на телеканал RTVI.

В настоящее время литератор живет вместе с семьей в Северной Каролине и работает в местном университете. По словам автора культовых фэнтези, четверть века назад он «не вписался в рынок» и переехал в Соединенные Штаты. Однако он не считает это причиной для претензий к родной стране. Перумов рассказал, что старается как можно чаще бывать в России, хотя в последнее время это становится все труднее.

«Как всякие русские люди, естественно, мы хотим вернуться, но увы, увы, увы», — написал он, имея в виду себя и свою семью.

«Но без связи с родиной мы ничто», — считает писатель.

Также Перумов подчеркнул, что рядовых американцев конфликт на Украине волнует мало, но простые люди оторваны от политики, а решения принимаются узким кругом лиц.

Отмечается, что ранее Ник Перумов назвал СВО «великой войной за воссоединение русских земель».