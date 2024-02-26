Бывший премьер-министр Удмуртии Павел Вершинин стал почётным гражданином региона

Можга. Удмуртия. Павлу Вершинину присвоили звание «Почётный гражданин Удмуртской Республики». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Атрибуты этого звания местному жителю вручили на открытии 30-х юбилейных Республиканских зимних сельских спортивных игр в Можге.

Павел Вершинин работал инженером по сельхозмашинам в колхозе «Россия», пока его не избрали председателем «Ленинского пути». Под его руководством небольшое хозяйство добилось больших успехов в производстве. Почти за 10 лет получилось создать производственную базу и объекты соцкультбыта. В результате были построены детский сад, школа, ФАП, Дом культуры, проложены дороги, благоустроены улицы, а также проведена газификация.

А на должности председателя правительства Удмуртии Павел Вершинин сократил темпы снижения производства. Также благодаря ему в конце 90-х годов в Удмуртии начался экономический рост. За это можгинца в 1996 году наградили орденом Дружбы.

В 1995 и 1999 годах Павел Николаевич избирался депутатом Госсовета Удмуртии по Большеучинскому избирательному округу. Тогда же он являлся членом Совета Федерации России. С мая 1999 года по 2003 год работал первым заместителем председателя Госсовета Удмуртии.

Далее Павел Вершинин занимался сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью, он занимал посты гендиректора «Удмуртрыба», директора Ижевского хлебомакаронного комбината и директора предприятия «Пастарель». Трудовой стаж Павла Вершинина насчитывает 46 лет.