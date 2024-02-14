Закон о конфискации имущества за фейки об армии подписан президентом России

Москва. Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Силах РФ и деятельности, направленной против безопасности страны. Об этом пишет Sputnik со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующие изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Уточняется, что изъятию подлежат деньги или имущество, полученные в результате деятельности, наносящей ущерб безопасности государства, а также за публичные оскорбления и дискредитацию армии. Также речь идет о средствах, используемых для финансирования незаконной деятельности. Прочую собственность и деньги привлеченного к ответственности по данной статье конфисковывать не будут.

Напомним, ранее закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.