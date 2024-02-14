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Закон о конфискации имущества за фейки об армии подписан президентом России

12:02, 14 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Закон о конфискации имущества за фейки об армии подписан президентом России
12:02, 14 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
82
0
#общество\n#армия\n#закон\n#Владимир Путин\n#фейки\n#военные\n#спецоперация\n#СВО\n#имущество\n#конфискация
Фото: kremlin.ru
82
0

Изъятию подлежат средства, полученные в результате незаконной деятельности или используемые для нее.

Москва. Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Силах РФ и деятельности, направленной против безопасности страны. Об этом пишет Sputnik со ссылкой на РИА Новости. 

Соответствующие изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Уточняется, что изъятию подлежат деньги или имущество, полученные в результате деятельности, наносящей ущерб безопасности государства, а также за публичные оскорбления и дискредитацию армии. Также речь идет о средствах, используемых для финансирования незаконной деятельности. Прочую собственность и деньги привлеченного к ответственности по данной статье конфисковывать не будут.

Напомним, ранее закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.  

12:02, 14 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
82
0
#общество\n#армия\n#закон\n#Владимир Путин\n#фейки\n#военные\n#спецоперация\n#СВО\n#имущество\n#конфискация