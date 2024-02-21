Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе Лонгрид Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид

Живущий в Австралии пасынок главкома ВСУ Сырского надел футболку с буквой Z

10:13, 21 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Живущий в Австралии пасынок главкома ВСУ Сырского надел футболку с буквой Z
10:13, 21 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
130
0
#Австралия\n#Россия\n#Украина\n#военные\n#родственники\n#гражданство\n#общество\n#патриотизм\n#казаки\n#спецоперация\n#СВО
Фото: скриншот видео с russian.rt.com
130
0

Молодой человек намерен получить российское гражданство.

Сидней. Австралия. Иван Сырский, пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, заявил из Австралии о своих пророссийских симпатиях. Молодой человек пришел в российское генконсульство в Сиднее на мероприятие с проживающими на Зеленом континенте потомками казаков, передает RT.

На видео, которое выложил в сеть атаман местного казачьего общества Семен Бойков, Иван Сырский одет в футболку с буквой Z и папаху. Он заявил, что намерен стать гражданином России, и поздравил бойцов ВС РФ со взятием Авдеевки. 

Вскоре после назначения Александра Сырского новым главкомом ВСУ стало известно, что у него много родни в России. Отец — армейский полковник в отставке, брат работает охранником, оба живут во Владимире, но связей с родственником давно уже не поддерживают, поскольку тот уехал на Украину еще в 1991 году.

Иван Сырский – пасынок Александра Сырского, сын его первой жены. Вместе с матерью и братом, родным сыном Сырского Антоном, они переселились в Австралию и живут там.

Украинские СМИ называют сообщения о родственных связях в России главкома ВСУ дезинформацией.

10:13, 21 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
130
0
#Австралия\n#Россия\n#Украина\n#военные\n#родственники\n#гражданство\n#общество\n#патриотизм\n#казаки\n#спецоперация\n#СВО