Сидней. Австралия. Иван Сырский, пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, заявил из Австралии о своих пророссийских симпатиях. Молодой человек пришел в российское генконсульство в Сиднее на мероприятие с проживающими на Зеленом континенте потомками казаков, передает RT.

На видео, которое выложил в сеть атаман местного казачьего общества Семен Бойков, Иван Сырский одет в футболку с буквой Z и папаху. Он заявил, что намерен стать гражданином России, и поздравил бойцов ВС РФ со взятием Авдеевки.

Вскоре после назначения Александра Сырского новым главкомом ВСУ стало известно, что у него много родни в России. Отец — армейский полковник в отставке, брат работает охранником, оба живут во Владимире, но связей с родственником давно уже не поддерживают, поскольку тот уехал на Украину еще в 1991 году.

Иван Сырский – пасынок Александра Сырского, сын его первой жены. Вместе с матерью и братом, родным сыном Сырского Антоном, они переселились в Австралию и живут там.

Украинские СМИ называют сообщения о родственных связях в России главкома ВСУ дезинформацией.