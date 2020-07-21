Стелу «Город трудовой доблести» установят у Монумента дружбы народов в Ижевске

За этот вариант проголосовал 601 человек.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести». Памятник появится у Монумента дружбы народов. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Голоса распределились следующим образом:

- эспланада, где установлен Монумент дружбы народов - 601 человек;

- сквер Победы - 587 человек;

- Центральная площадь - 392 человека;

- площадь около здания администрации города - 307 человек;

- набережная Ижевского пруда - 218 человек;

- площадка у Дворца пионеров - 212 человек;

- Парк Кирова - 147 человек;

- площадка с южной стороны Арсенала (между Домом Правительства УР и Арсеналом) - 132 человек.

Внешний вид стелы предстоит разработать скульпторам и архитекторам. Конкурс на лучший эскиз планируется провести до 31 августа.

Напомним, что памятное сооружение может появиться в Ижевске до конца осени. Одним из вариантов даты открытия также рассматривается 27 февраля — день провозглашения государственности.



Сбор подписей за присвоение почётного звания начался в марте 2020 года. Инициативу поддержали 547 тыс. человек.