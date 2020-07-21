Стелу «Город трудовой доблести» установят у Монумента дружбы народов в Ижевске

За этот вариант проголосовал 601 человек.
Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести». Памятник появится у Монумента дружбы народов. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Ижевска Олег Бекмеметьев.
Голоса распределились следующим образом:
- эспланада, где установлен Монумент дружбы народов - 601 человек;
- сквер Победы - 587 человек;
- Центральная площадь - 392 человека;
- площадь около здания администрации города - 307 человек;
- набережная Ижевского пруда - 218 человек;
- площадка у Дворца пионеров - 212 человек;
- Парк Кирова - 147 человек;
- площадка с южной стороны Арсенала (между Домом Правительства УР и Арсеналом) - 132 человек.
Внешний вид стелы предстоит разработать скульпторам и архитекторам. Конкурс на лучший эскиз планируется провести до 31 августа.
Напомним, что памятное сооружение может появиться в Ижевске до конца осени. Одним из вариантов даты открытия также рассматривается 27 февраля — день провозглашения государственности.
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