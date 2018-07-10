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ДТП в Ижевске, иск против Джонни Деппа и новый глава МИД Британии: что произошло минувшей ночью

08:00, 10 июля, 2018
Диана Ворончихина
08:00, 10 июля, 2018
Диана Ворончихина
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#политика\n#общество\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: vk.com/Афсан Искендеров
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«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня вторник, 10 июля, и «Сусанин» традиционно предлагает начать утро с порции свежих новостей.

ДТП

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что вечером в понедельник, 9 июля, на улице Ленина в Ижевске сбили мотоциклиста. Пока более подробной информации о происшествии нет.

 

Также ДТП произошло на перед СХВ на остановке Ботанический сад в Ижевске. Как сообщается в группе «ВКонтакте» Типичный Ижевск, на пешеходном переходе «девятка» сбила бабушку. О её состоянии ничего не известно.

 

Грозы

Жителей Удмуртии предупреждают, что 10 июля в утренние часы ожидается туман, днем возможны грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике. 

Во вторник будет переменная облачность, небольшой дождь, грозы, ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью 14-16 градусов по Цельсию, днем 23-25°С.

11 июля - переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 21-23.

12 июля - переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 22-24.

Новый министр

В Великобритании стало известно имя нового министра иностранных дел. Как сообщает «Интерфакс», Бориса Джонсона, который 9 июля ушел в отставку, сменил министр здравоохранения Джереми Хант.

Пост министра здравоохранения занял Мэттью Хэнкок, ранее занимавший иные должности в правительстве Британии.

Джонсон в преддверии проведения референдума о выходе Британии из ЕС в 2016 году считался одним из самых ярых сторонников этой идеи. Он объяснил свое решение покинуть должность отсутствием поддержки в правительстве его идей по Brexit.

Хант является членом Консервативной партии, он был министром здравоохранения в первом и втором кабинете Дэвида Кэмерона. Эту же должность он до сих пор занимал в кабинете Терезы Мэй. Кроме того, 2010 по 2012 год Хант был министром культуры, СМИ, Олимпийских игр и спорта Великобритании.

Над аллигатором

Отец с сыном зависли над прудом, в котором был аллигатор, в американском парке развлечений Gatorland во время спуска на аттракционе. Об этом сообщает RT.

Они застряли на тросе, который был специально протянут над резервуаром с хищниками. Сотрудники парка оперативно сработали и спустили посетителей парка на землю. Никто не пострадал.

Иск против Джонни Деппа

Против американского актера Джонни Деппа подали иск в суд. Как пишут «Известия», звезду обвинили в избиении.

Член съемочной группы фильма «LAbyrinth», в работе над которой участвовал Депп, Грег Брукс заявил, что актер дважды его ударил во время съемок в Лос-Анджелесе в апреле 2017 года.

После этого с пострадавшего взяли расписку о том, что он не будет обращаться в суд, а как только мужчина подписал документ, его уволили. Брукс уверяет, что Депп был пьян, он выкрикивал непристойности, а потом напал на него и призвал подраться.

08:00, 10 июля, 2018
Диана Ворончихина
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#политика\n#общество\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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