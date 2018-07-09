Борис Джонсон покинул пост главы МИД Британии

Недавно у него был конфликт с премьером Терезой Мэй по поводу Brexit.

Лондон. Великобритания. Министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон подал в отставку. Ее приняла премьер-министр Тереза Мэй, сообщает РБК со ссылкой на заявлении с Даунинг-стрит.

Мэй поблагодарила Джонсона за совместную работу. Его преемник на посту главы МИД будет объявлен в ближайшее время, отмечается в заявлении.

Кстати, в конце минувшей недели в правительстве Великобритании имел место скандал. Премьер-министр Тереза Мэй под угрозой увольнения принуждала принять ее план по выходу из Евросоюза Бориса Джонсона и других министров.

Помимо главы МИД, свой пост накануне покинул министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис. Добавим, Борис Джонсон возглавлял Форин-офис около двух лет.