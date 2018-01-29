Обзор самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. Понедельник, 29 января, подошел к концу в Удмуртии. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей дня.
Удмуртия в минуту: выбор гендиректора "Ижстали" и закрытие автобусных рейсов "Ижевск - Уфа"
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Выбор гендиректора:
Гендиректора хоккейного клуба «Ижсталь» подберет компания по поиску управленцев Odgers Berndtson. Одного из 20 претендентов выберут по системе Hogan Assessment, которая позволяет комплексно оценить кандидата.
Превышение полномочий:
Начальника одного из отделов «Ижевских электрических сетей» взяли под стражу. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении процедуры закупок.
Дорожная авария:
Серьезная авария произошла на трассе Ижевск – Воткинск в минувшее воскресенье. Пьяный водитель «Нексии» врезался в «Тойоту». Пассажиры второй иномарки – в том числе семилетняя девочка – получили травмы.
Автобусное сообщение:
Автобусные рейсы «Ижевск – Уфа» закрыли. Произошло это из-за отсутствия договора между перевозчиком и владельцем мостов через Каму и Буй. «Сусанин» выяснил, как теперь добираться из Башкирии в Удмуртию.
О погоде:
В ближайшие дни в Удмуртии сохранится ветреная погода. Кроме того, в первых числах февраля в республике будет снежно. К выходным дням ожидается потепление.