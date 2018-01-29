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      Удмуртия в минуту: выбор гендиректора «Ижстали» и закрытие автобусных рейсов «Ижевск – Уфа»

      18:20, 29 января, 2018
      18:20, 29 января, 2018
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      #спорт\n#бизнес\n#авто\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#Башкирия\n#транспорт\n#погода\n#видео\n#Удмуртия\n#новости\n#зима
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      Обзор самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Понедельник, 29 января, подошел к концу в Удмуртии. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей дня.

       

      Удмуртия в минуту: выбор гендиректора "Ижстали" и закрытие автобусных рейсов "Ижевск - Уфа"

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

       

       

      Выбор гендиректора:

      Гендиректора хоккейного клуба «Ижсталь» подберет компания по поиску управленцев Odgers Berndtson. Одного из 20 претендентов выберут по системе Hogan Assessment, которая позволяет комплексно оценить кандидата.

      Превышение полномочий:

      Начальника одного из отделов «Ижевских электрических сетей» взяли под стражу. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении процедуры закупок.

      Дорожная авария:

      Серьезная авария произошла на трассе Ижевск – Воткинск в минувшее воскресенье. Пьяный водитель «Нексии» врезался в «Тойоту». Пассажиры второй иномарки – в том числе семилетняя девочка – получили травмы.

      Автобусное сообщение:

      Автобусные рейсы «Ижевск – Уфа» закрыли. Произошло это из-за отсутствия договора между перевозчиком и владельцем мостов через Каму и Буй. «Сусанин» выяснил, как теперь добираться из Башкирии в Удмуртию.

      О погоде:

      В ближайшие дни в Удмуртии сохранится ветреная погода. Кроме того, в первых числах февраля в республике будет снежно. К выходным дням ожидается потепление.

      18:20, 29 января, 2018
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      #спорт\n#бизнес\n#авто\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#Башкирия\n#транспорт\n#погода\n#видео\n#Удмуртия\n#новости\n#зима

       

       

       

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