Удмуртия в минуту: выбор гендиректора «Ижстали» и закрытие автобусных рейсов «Ижевск – Уфа»

Обзор самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Понедельник, 29 января, подошел к концу в Удмуртии. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей дня.

Выбор гендиректора:

Гендиректора хоккейного клуба «Ижсталь» подберет компания по поиску управленцев Odgers Berndtson. Одного из 20 претендентов выберут по системе Hogan Assessment, которая позволяет комплексно оценить кандидата.

Превышение полномочий:

Начальника одного из отделов «Ижевских электрических сетей» взяли под стражу. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении процедуры закупок.

Дорожная авария:

Серьезная авария произошла на трассе Ижевск – Воткинск в минувшее воскресенье. Пьяный водитель «Нексии» врезался в «Тойоту». Пассажиры второй иномарки – в том числе семилетняя девочка – получили травмы.

Автобусное сообщение:

Автобусные рейсы «Ижевск – Уфа» закрыли. Произошло это из-за отсутствия договора между перевозчиком и владельцем мостов через Каму и Буй. «Сусанин» выяснил, как теперь добираться из Башкирии в Удмуртию.

О погоде:

В ближайшие дни в Удмуртии сохранится ветреная погода. Кроме того, в первых числах февраля в республике будет снежно. К выходным дням ожидается потепление.