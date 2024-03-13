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Студентки-волейболистки Удмуртии взяли серебро на Первенстве ПФО

17:20, 13 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Студентки-волейболистки Удмуртии взяли серебро на Первенстве ПФО
17:20, 13 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Удмуртия\n#спорт\n#волейбол\n#соревнования\n#медали
Фото: ИжГТУ им. М. Т. Калашникова
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В состязаниях отличились две спортсменки из ИжГТУ.

Ижевск. Удмуртия. Волейбольная команда от Удмуртии завоевала 2 место в Первенстве ПФО. Об этом сообщается на сайте ИжГТУ им. М. Т. Калашникова.

В состязании участвовали спортсменки 2008-2009 годов рождения. Отмечается, что в состав республиканской команды вошли две студентки ИжГТУ, игроки женской волейбольной команды «Италмас-ИжГТУ» Анна Алексеева и Софья Волкова.

По итогу заключительной игры против команды из Саратовской области Анна Алексеева стала лучшим игроком. А Софью Волкову признали лучшей блокирующей всего турнира. 

17:20, 13 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
81
0
#Удмуртия\n#спорт\n#волейбол\n#соревнования\n#медали