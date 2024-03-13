Студентки-волейболистки Удмуртии взяли серебро на Первенстве ПФО

Ижевск. Удмуртия. Волейбольная команда от Удмуртии завоевала 2 место в Первенстве ПФО. Об этом сообщается на сайте ИжГТУ им. М. Т. Калашникова.

В состязании участвовали спортсменки 2008-2009 годов рождения. Отмечается, что в состав республиканской команды вошли две студентки ИжГТУ, игроки женской волейбольной команды «Италмас-ИжГТУ» Анна Алексеева и Софья Волкова.

По итогу заключительной игры против команды из Саратовской области Анна Алексеева стала лучшим игроком. А Софью Волкову признали лучшей блокирующей всего турнира.