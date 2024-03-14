ФК «Зенит-Ижевск» заявился на Чемпионат и Кубок России по футболу

Ижевск. Удмуртия. На встрече с журналистами 11 марта директор футбольного клуба «Зенит-Ижевск» Алексей Ширяев рассказал, что команда уже заявилась на участие в Чемпионате и Кубке России по футболу, зона Поволжье, третий дивизион — в сезоне 2024 года. Первые игры состоятся уже в конце апреля.

«С 6 января команда не прекращала тренироваться. Ребята готовятся, все понимают ответственность. Те задачи, которые стоят перед командой, я надеюсь, мы их выполним. <...> Сезон будет у нас сложный, но интересный», — пояснил Алексей Ширяев.

В среднем за сезон команда сыграет около 30 игр.

«У нас сейчас идет подготовка. Осталось чуть больше месяца до начала Чемпионата, и все ребята набирают физические кондиции. Команда в процессе, но к сезону подойдёт в полной боевой готовности. Думаю, что этот сезон будет лучше, чем предыдущий, потому что ребята получили опыт. Думаю, что мы будем расти, и, надеюсь, что в ближайшем будущем мы вновь получим статус профессионального клуба», — прокомментировал центральный нападающий ФК «Зенит-Ижевск» Макар Кабаков.

Денис Парахин выразил надежду, что уже первые игры вернут болельщиков на стадион. «Болельщики ждут начала сезона. Мы чувствуем их поддержку и видим их объективную критику. Надеюсь, мы оправдаем надежды болельщиков. Хочется, конечно, чтобы стадион ожил», — заявил министр по физической культуре и спорту Удмуртии.

Центральный нападающий ФК «Зенит-Ижевск» Макар Кабаков считает, что для привлечения болельщиков нужно развивать медийность клуба. Ранее людям очень мало транслировали деятельность футболистов, поэтому, возможно, и не так много местных жителей знали о существовании команды.

«Возможно, сейчас самое время начать развивать медийность, снимать тренировочный процесс и выкладывать видео в соцсети. Нам нужно возобновлять эту деятельность, чтобы люди знали, что есть футбольный клуб «Зенит Ижевск», и что вот-вот будут игры», — рассказал Макар Кабаков.

С ним также согласен Денис Парахин. Он отметил, что перезагрузка нужна и с точки зрения ещё и внутренней структуры, финансово-хозяйственной деятельности и маркетинга.

«Футбол должен быть интересен партнерам. Нам нужно что-то придумывать, искать какие-то новые подходы, футбол должен заиграть новыми красками», — прокомментировал глава Минспорта Удмуртии.

Сейчас клубу предстоит много трудиться, чтобы воплотить главную цель — вернуться в профессиональный спорт. В планах на следующие два сезона показать, что команда может побеждать. Далее предстоит уже выиграть Чемпионат России третьего дивизиона и получить право выхода в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) во второй дивизион.

«В целом, у нас есть всё для того, чтобы стартануть. Я очень надеюсь, что у нас получится вот эта перезагрузка, о которой мы говорим. И в ближайшей перспективе профессиональный футбол, профессиональная лига, будет существовать в Удмуртской Республике, как это было всегда», — прокомментировал Денис Парахин.

Он отметил, что, если команда быстро добьется этой цели, и к тому моменту у клуба будут средства, то ФК «Зенит Ижевск» может и раньше выйти в ФНЛ. Спортсмены уже готовы к свершениям и нацелены на упорную работу.

«Я максималист, как и большинство ребят в команде, и выигрывать каждую игру — это цель. Хочется, конечно, чтобы мы зашли в призовые места. Будем идти к этому, будем работать, стараться, ведь в Ижевске должен быть большой футбол», — заявил центральный нападающий ФК «Зенит Ижевск» Макар Кабаков.

Напомним, что обновленный клуб презентовали в Ижевске 14 марта. Для футболистов уже полностью сформирован тренерский штаб.