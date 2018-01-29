Правоохранители обнаружили признаки нарушений в закупках «Ижевских электрических сетей»

Первомайский районный суд Ижевска отправил начальника одного из отделов под стражу на 2 месяца.

Ижевск. Удмуртия. Первомайский районный суд Ижевска отправил под стражу начальника отдела материально-технического снабжения АО «Ижевские электрические сети». Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе судейского сообщества, Салавату Загидуллину органами следствия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий»). Под стражей он пробудет до 17 марта.

По информации источника в правоохранительных органах, 17 января в офисе электросетей прошли оперативные мероприятия. Загидуллина подозревают в злоупотреблениях при проведении закупок.

Отметим, что 100% акций «Ижевских электрических сетей» принадлежат Ижевску.