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      Правоохранители обнаружили признаки нарушений в закупках «Ижевских электрических сетей»

      14:34, 29 января, 2018
      14:34, 29 января, 2018
      2084
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      #бизнес\n#Ижевск\n#правоохранительные органы\n#суд\n#происшествие
      Фото: wikimapia.org
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      Первомайский районный суд Ижевска отправил начальника одного из отделов под стражу на 2 месяца.

      Ижевск. Удмуртия. Первомайский районный суд Ижевска отправил под стражу начальника отдела материально-технического снабжения АО «Ижевские электрические сети». Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе судейского сообщества, Салавату Загидуллину органами следствия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий»). Под стражей он пробудет до 17 марта.

      По информации источника в правоохранительных органах, 17 января в офисе электросетей прошли оперативные мероприятия. Загидуллина подозревают в злоупотреблениях при проведении закупок. 

      Отметим, что 100% акций «Ижевских электрических сетей» принадлежат Ижевску. 

      14:34, 29 января, 2018
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      #бизнес\n#Ижевск\n#правоохранительные органы\n#суд\n#происшествие

       

       

       

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