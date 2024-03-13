Новый физкультурно-оздоровительный центр «Западный» открыли в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле открылся новый физкультурно-оздоровительный центр. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Виктор Шестаков.

ФОК «Западный» занял площадь 1400 квадратных метров. Зал предназначен для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, настольным теннисом и легкой атлетикой. Также в спортивном комплексе для удобства спортсменов обустроили комфортные раздевалки и душевые, а для сотрудников — административные помещения.

Планируется, что в комплексе ученики школы №25 будут участвовать в учебно-тренировочных занятиях, спортивно-массовых мероприятиях и сборах. Летом помещение будут использовать и подростки из оздоровительного лагеря. Также заниматься в физкультурно-оздоровительном центре смогут жители близлежащих микрорайонов — это около 5 тыс. человек.

Отмечается, что благодаря трансформируемой секционной структуре игрового зала в ФОКе одновременно смогут заниматься несколько групп.