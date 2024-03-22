Умер возглавлявший Федерацию конного спорта России Михаил Буденный

Москва. Стало известно о смерти экс-президента ФКС СССР и России Михаила Буденного. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации конного спорта.

Национальную федерацию он возглавлял с 1984 по 1993 год, а с 1990 по 1995 годы Михаил Буденный был членом Бюро Международной федерации конного спорта. Отмечается, что его увлеченность любимым делом помогла внести значительный вклад в сохранение и развитие российской школы наездников в сложные годы. Интерес к соревнованиям он сохранял до последних дней жизни, а в седло впервые сел еще в детстве. Во многом этому способствовало то, что Михаил Семенович был сыном знаменитого героя-кавалериста Гражданской войны, командира прославленной Первой Конной армии, маршала Советского Союза Семена Михайловича Буденного.

По данным СМИ, Михаил Буденный ушел из жизни в возрасте 79 лет. О времени и месте похорон будет объявлено дополнительно.