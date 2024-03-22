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Российская молодежная сборная по футболу победила действующих чемпионов мира

12:54, 22 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российская молодежная сборная по футболу победила действующих чемпионов мира
12:54, 22 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Уругвай\n#Россия\n#спорт\n#молодежь\n#команда\n#успех\n#победа\n#футбол
Фото: pxhere.com
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Товарищеский матч состоялся в столице Уругвая.

Монтевидео. Уругвай. Товарищеский матч между молодежными футбольными сборными России и Уругвая завершился победой наших спортсменов. Счет прошедшей в Монтевидео встречи – 1:0, передает RT.

С нашей стороны участвовали игроки до 21 года, уругвайцы выставили на поле футболистов старше 20 лет (сборная U-20). В своем возрасте эта команда является действующим чемпионом мира. 

Единственный и решающий гол с пенальти забил на 81-й минуте Дмитрий Кучугура.

Телекомпания напоминает, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

12:54, 22 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
25
0
#Уругвай\n#Россия\n#спорт\n#молодежь\n#команда\n#успех\n#победа\n#футбол