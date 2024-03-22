Российская молодежная сборная по футболу победила действующих чемпионов мира

Монтевидео. Уругвай. Товарищеский матч между молодежными футбольными сборными России и Уругвая завершился победой наших спортсменов. Счет прошедшей в Монтевидео встречи – 1:0, передает RT.

С нашей стороны участвовали игроки до 21 года, уругвайцы выставили на поле футболистов старше 20 лет (сборная U-20). В своем возрасте эта команда является действующим чемпионом мира.

Единственный и решающий гол с пенальти забил на 81-й минуте Дмитрий Кучугура.

Телекомпания напоминает, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.