Падением в «Большую лужу» завершат сезон лыжники и сноубордисты Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В честь закрытия горнолыжного сезона в Удмуртии «Чекерил» устроит спортивный праздник «Большая лужа» (0+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Костюмированное мероприятие пройдёт в десятый раз. 31 марта на спортивном курорте «Чекерил» соберутся лыжники и сноубордисты со всего региона.

Участвовать в празднике могут как взрослые, так и дети. Главным атрибутом является необычный костюм, в котором участник спустится со склона и попытается преодолеть 15-метровый бассейн. Так называемая «лужа» располагается прямо на трассе.

Помимо этого, все желающие смогут поучаствовать в массовом заезде по «Солнечному» склону. А также для гостей праздника проведут развлекательную программу.

По итогам заездов будут определены победители в 9 номинациях: «Сухим из воды», «Самый эффектный спуск», «Супер трюк», «Брызги года», «Мисс экстрим», «Королева склона», «Король склона», «Принц склона» и «Принцесса склона». На следующий мень в рамках зрительского голосования в официальной группе «Чекерила» будет выбран победитель в номинации «Эффектный look». В этой номинации участвуют те, кто не подготовил костюм, но всё равно решился прыгнуть в «лужу».

«Каждый год «Большая лужа» собирает энтузиастов своего дела — детей и взрослых, которые любят горные лыжи и сноуборд, любят эксперименты и хотят просто здорово провести время в завершающий день зимнего сезона», — поделился директор спорткомплекса «Чекерил» Максим Гатаулин.

Подать заявку на участие можно в группе спорткомплекса «Чекерил» в соцсети «ВКонтакте».