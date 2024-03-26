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Падением в «Большую лужу» завершат сезон лыжники и сноубордисты Удмуртии

17:00, 26 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Падением в «Большую лужу» завершат сезон лыжники и сноубордисты Удмуртии
17:00, 26 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
218
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Чекерил\n#спорт\n#лыжи
Фото: спорткомплекс «Чекерил»
218
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На праздник участников заезда ждут в необычных костюмах.

Ижевск. Удмуртия. В честь закрытия горнолыжного сезона в Удмуртии «Чекерил» устроит спортивный праздник «Большая лужа» (0+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Костюмированное мероприятие пройдёт в десятый раз. 31 марта на спортивном курорте «Чекерил» соберутся лыжники и сноубордисты со всего региона.

Участвовать в празднике могут как взрослые, так и дети. Главным атрибутом является необычный костюм, в котором участник спустится со склона и попытается преодолеть 15-метровый бассейн. Так называемая «лужа» располагается прямо на трассе.

Помимо этого, все желающие смогут поучаствовать в массовом заезде по «Солнечному» склону. А также для гостей праздника проведут развлекательную программу.

По итогам заездов будут определены победители в 9 номинациях: «Сухим из воды», «Самый эффектный спуск», «Супер трюк», «Брызги года», «Мисс экстрим», «Королева склона», «Король склона», «Принц склона» и «Принцесса склона». На следующий мень в рамках зрительского голосования в официальной группе «Чекерила» будет выбран победитель в номинации «Эффектный look». В этой номинации участвуют те, кто не подготовил костюм, но всё равно решился прыгнуть в «лужу». 

«Каждый год «Большая лужа» собирает энтузиастов своего дела — детей и взрослых, которые любят горные лыжи и сноуборд, любят эксперименты и хотят просто здорово провести время в завершающий день зимнего сезона», — поделился директор спорткомплекса «Чекерил» Максим Гатаулин.

Подать заявку на участие можно в группе спорткомплекса «Чекерил» в соцсети «ВКонтакте». 

17:00, 26 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
218
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Чекерил\n#спорт\n#лыжи