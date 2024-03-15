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Центр военно-прикладных видов спорта появится в Глазове

14:00, 15 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Центр военно-прикладных видов спорта появится в Глазове
14:00, 15 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#спорт\n#молодежь\n#Глазов
Фото: Сергей Коновалов
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Там будут учебные классы, залы единоборств, тир, скалодром и многое другое.

Глазов. Удмуртия. В Глазове планируют создать Центр военно-прикладных видов спорта. Об этом сообщает глава города Сергей Коновалов на своей странице «ВКонтакте».

Совместным усилиями все, кто растит молодёжь Глазова, подготовили предварительную планировку нового Центра и даже 3D-визуализацию, отмечает Сергей Коновалов.

На объекте будут учебные классы, залы восточных единоборств, скалодром, танцевальный зал, интерактивный тир, полоса препятствий для беспилотников и другие активности .

«На неделе осмотрели здание, где можно разместить центр, с председателем Правительства УР Ярославом Семеновым — потребуется только перепланировка и косметический ремонт», — поделился глава Глазова.

Кроме того, Сергей Коновалов определил задачу на текущий год — подготовить сметную документацию. Планируется, что Центр расположится недалеко от Аллеи мужества.

14:00, 15 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
100
0
#спорт\n#молодежь\n#Глазов